Neymar foi jantar em um dos mais badalados restaurantes de Paris na noite desta sexta-feira (11) no melhor estilo'bendito o fruto entre as mulheres. O craque compartilhou cliques em seu Instagram jantando com Rafaella Santos, e algumas amigas "Jantarzin com as minhas maluquetes", escreveu ele na legenda acompanhado da irmã, Monique Vicenti, Raissa Willmersdorf e Laila Santos. Tudo indica que o atacante brasileiro foi comemorar o novo contrato bilionário com o patrocinador. Depois de 15 anos com a Nike, o menino Ney vai estrelar as campanhas da Puma. Os valores ainda são mantidos em segredo.