Saiba tudo o que rolou na primeira festa de 'A Fazenda'

Na noite da última sexta-feira (11), aconteceu a primeira festa da 12ª edição de 'A Fazenda'. E esta colunista que os escreve ficou acordada até o fim de olho em cada lance. Logo que a porta da sede abriu, os 20 peões desceram sedentos pelas quatro garrafas de champanhe que os esperavam para um brinde. Animadinhos, Matheus Carrieri, Cartolouco e Juliano Ceglia trocaram selinhos. Bicotinhas de amigos. Não demorou muito para que a fazendeira Jakelyne começasse a se debandar pro lado de Mariano. No começo, ele até parecia estar curtindo, mas depois parece que a coisa esfriou. O momento vergonha alheia foi quando ela desafiou o sertanejo pra dançar ("sabe dançar, não sabe??") e na hora da música, não a acompanhava os passos do parceiro. Como justificativa, disse que ela que gosta de comandar. Ah, claro.

Jojo Todynho, que observava tudo de pertinho, começou a botar pilha no casal: Quando a dança acaba, ela avisa, em tom de brincadeira: “vou quebrar seu Camaro todinho”. Risada geral. Jakelyne continua na missão de interagir com os homens e pega Matheus Carrieri para a próxima dança. O que ela não esperava era que o ator tivesse ido com tanta sede ao pote. Ele deu umas boas cafungadas no pescoço dela que essa colunista viu com os dois olhinhos que um dia a terra há de comer.

Lá pela meia-noite, começa Luiza Ambiel a querer combinar votos. Mas já? Pensei. Sim. Já. Ela e Matheus combinam de se protegerem durante o confinamento porque os dois têm uma 'história'. Luiza, aliás, foi a chata da festa. Toda hora falava da treta com Biel - no jogo dos prêmios que rendeu um carro ao cantor - e também da confusão com Raissa Barbosa - que reclamou de a musa da banheira sentar sem tomar banho em sua cama. No final, Luiza dizia que amava os dois e combinou, inclusive, de dormir com Raissa. No fim, Luiza disse que estava com medo de sair. Deu preguiça de todo esse enredo quinta série B.

Biel passou quase a festa inteira enaltecendo Mirella. Disse o quanto ela é boa (e para isso foi ao extremo chamando uma música de Anitta que tocava na hora de 'bosta' e prometendo carreira internacional para a cantora com direito a feat com a Cardi B). Nem toda essa lábia foi suficiente para Mirella cair nos braços do cantor. Pelo menos na festa.

Carol Narizinho ressuscitou a treta do Réveillon em uma conversa com JP, que é zero aperreio. Mesmo. Ela soltou que estava ficando com o Gabriel Medina e, por isso, não estava correndo atrás de Neymar no vídeo que todo mundo noticiou. Ainda revelou que ficava com o surfista às vezes e terminou a conversa o adjetivando como 'boy lixo'.

Lucas Selfie exagerou na (pouca) bebida e foi motivo de reclamação de Raissa. A vice-miss bumbum disse que ele tentou passar a mão em seu dèrrière. Foi salva por Vicky, que tirou o boy de perto numa das vezes que ele chegou, dizendo que Raissa queria ficar com o Juliano Ceglia. Na conversa com Raissa, o jornalista soltou que é pavio curto e responde a três processos criminais.

Cartolouco queria beijar todo mundo. Passou a festa tentando um selinho com Biel, que aconteceu na baia, após a festa ter chegado ao fim, depois de ter vomitado no banheiro. Biel tava atacado também. Deu um tapinha no pênis de JP e resolveu mostrar o 'c* peludo' de Cartolouco para o Brasil. Essa cena a gente não merecia ver.

A festa acabou pouco depois das 2h da manhã. Na sede, a peãozada seguia animada: Lucas ficou de quatro em cima de um móvel, sensualizando. Depois, caiu num chororô. Se culpou por quase ter tirado o carro de Biel na competição e ameaçou deixar o reality. "Se falassem que eu poderia desistir sem perder o cachê, eu sairia", disse ele, repetidas vezes. Luiza e Lipe consolavam o rapaz, que chegou a xingar a produção. Quando finalmente Lucas fica quieto pra dormir, chega Mariano querendo saber qual é a treta. Então ele recomeçou a falar sobre o carro do Biel e confessou que ele entrou no jogo com a estratégia de tirar o cantor já cancelado pela internet.

Apesar da animação na sede, as câmeras do Play Plus cismavam em mostrar a (falta de) movimentação na baia, com os peões já dormindo. Na opinião desta humilde colunista zero baladeira, faltou bebida, boa música e flagras melhores para quem acompanhava tudo de casa. Nesse ponto, o BBB e a brilhante equipe de Boninho dão show.