Internautas pedem expulsão de Biel por assédio

Internautas iniciaram um movimento pedindo a expulsão do cantor Biel de ‘A Fazenda’. No Twitter, os fãs do programa iniciaram a tag #BielExpulso, fazendo com que o funkeiro virasse um dos assuntos mais comentados da plataforma. Acontece que muita gente ficou indignada com Biel após o término da primeira festa do reality. Na baia ao lado de Rodrigo, JP e Cartolouco, Biel abaixou a calça do pijama de Cartolouco, enquanto o jornalista dormia de bruço. “Olha o c* cabeludo, olha aqui, ó”, disse Biel, enquanto abria as nádegas do colega de confinamento. Os internautas agora querem que Biel seja expulso por assédio, já que Cartolouco não estava consciente da postura do cantor, que acabou o expondo para o Brasil inteiro.

Assista: