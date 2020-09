Lucas Maciel faz xixi no ralo do chuveiro e leva punição

Após curtir a primeira festa de ‘A Fazenda’, Lucas Maciel já acordou na manhã deste sábado (12) levando sua segunda punição no confinamento. Depois de fazer a casa toda ser punida por conta do uso do microfone, fazendo com o que os peões ficassem seis horas sem água quente, agora Lucas foi advertido por fazer xixi no ralo do chuveiro. Não, ele não estava tomando banho. O influenciador acordou e colocou o piu piu pra fora e começou a urinar no local onde os peões tomam banho, quando deveria fazer suas necessidades no banheiro reservado. Não demorou muito para que o alarme de punição foi acionado. Desta vez, a punição foi deixar os peões sem reposição do estoque de ovos. Segundo o cantor Mariano, que está cuidando das aves, elas colocaram entre quatro e cinco ovos apenas. Xiiiiii!



