A cantora Mica Condé gravou recentemente o clipe de seu novo single. As gravações contaram com a participação da banda Abrisa. Nos bastidores, houve que notasse a semelhança de Kalian, um dos vocalistas do grupo, com o sertanejo Luan Santana. O lançamento do videoclipe será no próximo dia 25, no canal de Mica Condé, no Youtube.