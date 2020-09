Baterista morre durante show

O baterista Breno Braga Batista, de 34 anos, conhecido com Tio Wilson, da banda Lagum, morreu na noite desse sábado (12). A morte foi atestada por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele tocava com a banda no evento Go Dream, em um drive-in no estacionamento das Faculdades Milton Campos, no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, duas unidades do Samu se deslocaram ao local para atender o músico, que havia passado mal entre a primeira e a segunda apresentações da banda. A corporação confirmou a morte de Tio Wilson por parada cardiorrespiratória. As informações são do jornal Estado de Minas.