Pai de Duda Reis rebate Nego do Borel: 'Nunca nos iludimos'

Nesta sexta-feira (11), Nego do Borel viu o seu nome ser vinculado a uma suposta traição com uma blogueira do Rio de Janeiro após um áudio vazado. Mais tarde, o funkeiro apareceu ao lado da influenciadora que apontaram ser o motivo da traição para esclarecer a polêmica em seu story do Instagram. "Vi uma notícia que saiu que o Nego do Borel estava de affair com uma blogueira, comprometido. Como sempre fake news. Vários fake news. Inclusive, eu to aqui com ela (blogueira) e saiu essa matéria. Tem um áudio que chegou aqui dela falando um monte maluquices", disse. Duda Reis, mulher do cantor, fez até dois stories enigmáticos: "É preciso ter elegância para continuar sendo gentil em situações cruéis" e "cuide-se para não ser enganado pelo lobo revestido com pele de cordeiro. Esse é mais perigoso e traiçoeiro que toda uma alcateia". A conversa de Nego só não convenceu o sogro, Luiz Fernando Barreiros, que postou sua opinião em sua rede social em um post com a fala do genro. Ele apagou logo em seguida, mas na legenda estava escrito: "Nada mais me surpreende! Isso é a vida como ela é. Acredita quem quiser! Nunca nos iludimos!".

Em substituição ao post, ele escreveu outro, agora sem a reprodução da fala de Nego do Borel. Na legenda, o shade: "Ainda acredito nos velhos ditados: 'é brincando que se diz grandes verdades!” Uns acreditam, outros não! Mas com meus 52 anos de vida, aposto no ditado!".