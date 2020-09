Peões ganham punição, ficam sem carne e Lidi Lisboa comemora

O clima pesou entre os peões de 'A Fazenda', na madrugada deste domingo (13). O grupo foi novamente punido após JP Gadêlha e Rodrigo levarem itens da sede para a baia, o que é proibido, segundo as regras do manual do confinamento.

Pelo descumprimento das regras, a fazendeira Jakelyne Oliveira anunciou que a punição dos participantes é ficar sem a reposição de carne. “Não é permitido levar para a baia qualquer outro item que não esteja na lista, como por exemplo, alimentos, bebidas, roupas de cama”, disse a peoa sobre a punição.

Praticamente todos os peões ficam chateados por ficarem sem carne, exceto Lidi Lisboa, que comemorou a punição por ser vegetariana. Ao ver Lidi começar a rir da situação e pular de alegria, a modelo Luiza Ambiel encarava a peoa com olhar de reprovação.