Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva sensualizam na internet

O casal Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva, que se conheceu na edição do ano passado de 'A Fazenda', fez a temperatura subir neste fim de semana, ao compartilhar alguns cliques de um ensaio pra lá de sensual. Em uma das imagens, o ator aparece segurando os seios da ex-miss, enquanto tampa o mamilo dela com um de seus dedos. Sabrina e Phavanello estavam cotados para edição deste ano do reality 'Power Couple', que foi cancelado pela Record por conta da Covid-19. Os dois já moram juntos, no Rio.