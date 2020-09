Jaquelline investe em peruca vermelha em novo clipe

A cantora Jaquelline, que ficou nacionalmente conhecida após sua participação no 'BBB 18', gravou seu novo clipe em parceria com o Mc Daninho. Na produção do videoclipe da canção 'Tô com Saudade', Jaque aparece de cabelos vermelhos. "Sempre gosto de mudar o visual, gosto de estar diferente em cada novo trabalho. Coloquei essa lace (peruca) e achei um arraso. Curti demais! O vermelho é uma cor forte e provocante", diz a funkeira.