Diagnosticado com a Covid-19, Latino desabafa: 'Desânimo e cansaço são cruéis'

Depois de testarem positivo para a Covid-19 há dez dias, Latino e sua noiva, Rafaella Ribeiro, continuam cumprindo o isolamento social. O cantor falou um pouco sobre alguns dos sintomas que teve. "Até agora estou sem paladar e a falta de ar diminuiu, mas ainda sinto de vez em quando. Vamos entrar na fase crítica da Covid agora. O desânimo e o efeito cansaço ainda são muito cruéis", conta o cantor, que precisou cancelar alguns compromissos profissionais após o diagnóstico da doença. "Perdi duas lives privadas e uma exposição de fotos por causa disso".



A noiva do artista, no entanto, revela que apesar dos perrengues causados pelos sintomas, o casal começa a apresentar sinais de melhora. "Já estamos sem febre e a dor no corpo melhorou muito. Em breve estaremos livres desse vírus", disse a advogada e influenciadora Rafaella Ribeiro.

Na última semana, a sogra do Latino e seu filho Guilherme também testaram positivo para a Covid-19. Todos estão em isolamento na casa do cantor, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.