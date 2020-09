A atriz Priscila Ubba, que estará na novela 'Gênesis', da Record TV, vai casar no civil com o diretor da TV Globo Candé Faria, em Minas Gerais, no próximo mês. Candé está dirigindo o longa 'Bruto 180', durante a pandemia, com filmagens no Brasil e em Portugal. A coluna deseja felicidades ao casal.