Fernando Pires, do Só Pra Contrariar, tem alta após acidente doméstico

Fernando Pires, vocalista do Só Pra Contrariar, teve alta do Hospital Madrecor, em Uberlândia, Minas Gerais. Ele chegou a ser internado na UTI, após sofrer um acidente doméstico e bater a cabeça. Depois de cair da escada, cantor teve um traumatismo craniano. Fernando utilizou suas redes sociais para gravar um vídeo e tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde.



”Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Estou aqui para avisá-los que já saí do hospital e estou em casa me tratando e vou continuar em casa me tratando, espero eu. Só passei aqui para dar esse toque para vocês e dizer que está tudo bem. Nego veio está firme. Obrigada pelas mensagens e estamos juntos”, disse o irmão de Alexandre Pires.