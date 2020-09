Neste domingo (13), Dulce Maria fez um chá revelação para anunciar o sexo de seu primeiro bebê, fruto do relacionamento com o empresário Paco Álvarez. O casal gravou um vídeo mostrando o momento em que eles descobrem que estão à espera de uma menina. Os dois mostraram suas reações ao verem a fumaça rosa tomando conta do ambiente.

Dulce Maria anuncia sexo de seu primeiro bebê em chá revelação - reprodução Instagram