Gretchen já enviou virtualmente o convite de seu casamento com o saxofonista Esdras de Souza. O convite diz que a cerimônia será no próximo dia 30, às 16h30, em um bar restaurante no Espaço Náutico Marine Club, no bairro Condor, em Belém, no Pará. Tanto a cerimônia quanto a festa para recepcionar os convidados serão no mesmo local.