Mariana Boni comemora 2 anos da filha

Em comemoração a chegada dos 2 aninhos de sua primogênita Anna Lia Boni, a digital influencer e atriz Mariana Boni e o marido, o empresário Rodrigo Venâncio, fizeram uma pequena festa em família, por conta da pandemia do novo coronavírus. Com o tema 'Unicórnio, um sonho de tema e magia', a comemoração foi transmitida ao vivo, por uma live, pelo Instagram da influencer, que contou com a participação de outras influenciadoras mães, que receberam um kit com mimos do tema.



Para Mariana o momento não poderia passar em branco. "Não pude deixar de comemorar os 2 aninhos da minha princesa. Sei que o momento é muito delicado. Por isso, optamos por uma comemoração intimista presencial, só com poucas pessoas, como os avós maternos e paternos. Nada além disso! Queríamos muito uma festinha maior, onde eu pudesse convidar muitos amigos e parentes. Mas, optamos por transmitir em uma live pelo meu Instagram e, graças a Deus, além dos meus seguidores, que sou grata eternamente por eles, nossos amigos e familiares assistiram também. Foi diferente, mas especial", declara ela.



Em agradecimento aos seguidores, a influencer lançou um sorteio de todos os mimos dos parceiros, Kits de Unicórnio, que estiveram on-line participando da festinha.