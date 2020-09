‘Meu Casal’ vira hit na internet e sertanejo solta a voz

Deus perdoa. A internet... não! E dessa vez as redes sociais resgataram um suposto post de Whindersson Nunes e Luísa Sonza enquanto ainda eram casados e na imagem um comentário de Vitão, chamando os ex-pombinhos de ‘Meu Casal’. O deboche viralizou tanto na web que um grupo de amigos em Goiânia resolveram compor uma canção inspirada em toda essa história. A música deu tão certo que o sertanejo Gutto Soares resolveu entrar na brincadeira e postou um vídeo cantando ‘Meu Casal’ e alertando os seguidores para terem cuidado com aquele amigo fura olho. 'Acho que conheço esse casal' e 'Eita o dedo até coçou pra marcar' foram alguns dos comentários no post do cantor.