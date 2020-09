Sérgio Mallandro apresenta sua primeira netinha:

Sergio Mallandro está todo bobo com a chegada de sua primeira netinha. A pequena Eva nasceu na madrugada desta segunda-feira (14). A bebê é filha do primogênito do humorista, Sergio Tadeu. Aos 64 anos, o vovô coruja compartilhou a foto da menina em suas redes sociais e falou sobre a alegria de se tornar avô.

"Como eu tô feliz! Chegou ao mundo minha primeira netinha, a Eva. Veio de surpresa, na madrugada. Chegou com saúde. Obrigado Deus!. Filha do meu primogênito Sérgio Tadeu. Parabéns para o Sérgio Tadeu e mamãe Carolina Malheiros", escreveu Serginho Mallandro, quem também é pai Stephanie Cavalcanti, de 26 anos e de Edgard Cavalcanti, de 22.