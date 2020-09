Henri Castelli revela motivo que o deixou de fora do 'Dança dos Famosos'

Henri Castelli usou suas redes sociais na tarde desta segunda-feira (5) para revelar o motivo que o deixou de fora do 'Dança dos Famosos', do 'Domingão do Faustão'. Segundo o ator, um problema no tornozelo fez sua participação ser cancelada, embora ele e o médico que vinha tratando seu caso tenham feito o máximo para que sua recuperação de uma cirurgia fosse concluída antes do início da atração.

"Tive um problema no meu tornozelo. Um acidente, há dois meses, onde eu quebrei o tornozelo e fui operado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. O meu médico, junto com a direção da TV Globo, acharam melhor eu não participar este ano para preservar a minha saúde. Eu e meu médico tentamos tudo para recuperar em tempo recorde, mas infelizmente para preservar nova lesão achamos por bem poupar. Eu estou ótimo. É só prevenção", contou o ator, que revelou tentar participar do 'Dança' há 15 anos, mas nunca conseguia por conta de seus compromissos com novelas da Globo.

Nos bastidores da TV Globo, a informação que circula sobre a saída de Henri do quadro de última hora, é sobre o ator ter supostamente positivado para a Covid-19.