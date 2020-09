Bárbara Labres e a ex-BBB Flay são as convidadas do 'Boca a Boca'

Depois de ser o segundo assunto mais comentado do Twitter Global, na estreia - semana passada -, e atingir 1 milhão de visualizações, o programa 'Boca a Boca', de Bianca Andrade, chega ao seu segundo episódio nesta segunda-feira (14). Desta vez, a DJ Bárbara Labres e a ex-BBB Flay serão as convidadas que vão bater um papo descontraído com Boca Rosa. No quadro #Tabuleiro, a apresentadora e a ginecologista Marcela MC Gowan vão falar sobre autossabotagem - a síndrome da impostora. E, no quadro Namastreta, Bianca e o apresentador Gabriel Laddy Nada comentam tudo que rolou na internet na última semana. O segundo episódio começa às 20h, ao vivo, no canal oficial da artista no Youtube.