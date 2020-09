Juliana Paes destaca o bumbum em montagem comemorativa e fãs vão ao delírio

Ter 27 milhões de seguidores no Instagram não é para qualquer um e, por isso, Juliana Paes comemorou a marca com uma montagem de tirar o fôlego. A atriz encomendou uma arte feita por um ilustrador, chamado Átila Brito, em que atriz aparece de costas e sem roupa, destacando o bumbum. O seu número de fãs na rede social foi retratado com pedras brilhantes e os seguidores, claro, elogiaram o corpão da intérprete de Bibi Perigosa, a protagonista da próximas novela das 21h da Globo, 'A Força do Querer'.

Um mimo desses, né, Átila Brito? #maetaon #27milion", comemorou a atriz, agradecendo ao artista responsável pela montagem.