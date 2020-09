Depois de 'bronca' do namorado, Juju Salimeni troca toalha por maiô cavado

No final de semana por causa de uma foto só de toalha, Juliana Salimeni chegou a levar uma 'bronca' do namorado, Helisson Dias, por causa da postagem sensual e, por isso, nesta segunda-feira (14), ela resolveu colocar um figurino mais 'comportado'. A modelo fez alguns cliques usando um maiô cavado florido, à beira de uma piscina. "Sinto falta de muitas coisas, menos de quem eu era antes de me conhecer", escreveu a ex-panicat.







