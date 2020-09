Eduardo Costa realiza sonho de fã em plena quarentena

Imagine ser surpreendido por seu ídolo e ainda ter seu pedido atendido? Isso aconteceu com Fábio Gomes, fã do cantor Eduardo Costa. Ele postou em uma rede social, o sonho de conhecer o sertanejo e gravar um sucesso ao lado do artistas.

Fábio passou uma tarde na casa de Eduardo Costa e escolheu 'Quando o Peito Dói' como a canção gravada em estúdio profissional, montado no imóvel do cantor. "Eu não tive muita ajuda na vida, e sei o quanto isso faz diferença", comenta Eduardo, que pagou todas as despesas para que o fã fosse ao seu encontro.



"Sempre tive a impressão de que o Eduardo é um cara muito simples e humano e, hoje, tive a comprovação de que estava certo", explicou Fábio.

Atualmente Eduardo trabalha em seu novo projeto #40tena, em que faz releituras de grandes clássicos e é responsável por tocar a maioria dos instrumentos das músicas.