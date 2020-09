Recém-separado de Perlla, Cássio Castilhol faz fila andar

Cássio Castilhol, ex-marido da cantora Perlla, bem que vem tentando esconder que fez a fila andar. O músico, inclusive, só compartilha registros ao lado da nova eleita em seu Instagram de forma privada, apenas para seus melhores amigos. No último fim de semana, a coluna recebeu uma dessas fotos de Cássio todo sorridente ao lado de uma morena. O nome dela é Riane Bezerra.



Perlla também não perdeu tempo e já está em um novo relacionamento. A funkeira está namorando um rapaz chamado Diogo Bottino. Os dois se conheceram por intermédio do aplicativo Bigo Live, no qual a cantora trabalha fazendo lives. Assim como Perlla, Diogo trabalha com agenciamento de influenciadores que dão expediente no aplicativo.