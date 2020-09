Reunião de 'Amor de Mãe' com torta de climão na Globo

O clima pesou em uma reunião virtual recente com o elenco da novela 'Amor de Mãe'. A pauta era o cuidado com a Covid-19. O diretor José Luiz Villamarim estava preocupado com a saúde dos atores e pediu para que o elenco se resguardasse, ficasse mais em casa. Isis Valverde não gostou e disse que ela não podia diminuir seu ritmo de trabalho porque havia fechado contratos milionários antes da pandemia e precisava cumpri-los. Como justificativa, disse que só anda de jatinho e não aterrissa em qualquer aeroporto. O mal-estar foi geral. Inclusive no elenco de apoio, que assistia a tudo. De fato, Isis tem continuado a fazer suas campanhas fora da Globo. Ela, inclusive, nem faz questão de esconder, postando tudo em seus stories do Instagram.