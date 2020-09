Novo programa faz Sabrina Sato se mudar temporariamente

Sabrina Sato se mudou temporariamente por conta de seu novo programa na Record TV. A japa vai apresentar a atração 'Guerra dos Clones', novo reality de namoro da emissora em parceria com a Prime Video, da Amazon.



As gravações do programa acontecem em Cotia, São Paulo, nas proximidades da Granja Viana. E por conta da distância, Sabrina alugou a casa vizinha ao imóvel escolhido como locação do reality. A apresentadora optou pela mudança temporária com o marido Duda Nagle e a filha Zoe para evitar que a distância dos locais das gravações, que começam bem cedinho, a atrapalhasse. A família Sato Nagle deve ficar no novo endereço por pouco mais de um mês, tempo que deve durar as gravações do programa.



E não foi só a apresentadora que mudou de endereço, não. As gravações também precisaram de um novo local, após a produção ter tido problemas com a vizinhança da primeira locação. É que teve gente reclamando do barulho.

Sabrina Sato está fora do ar desde que terminou o 'Made in Japão', no final de junho. A atração contrariou as expectativas da emissora e não trouxe bons resultados no quesito audiência. A japa também não deu sorte quando apresentou o extinto 'Domingo Show', que registrou índices baixíssimos de audiência.