Fim do mistério: Mila e Jottape estão juntos em parceria musical

Fim do mistério! Pra quem ficou curioso em saber o que tanto Mila e Jottape faziam juntos pra cima e pra baixo, aí está a resposta: 'Nem Guindaste', nova faixa que será lançada pelos dois. Nesse final de semana, eles gravaram o clipe da música, que conta com a participação da Mila. O videoclipe foi gravado em Nazaré Paulista, município do estado de São Paulo. E não, não está rolando nada entre os dois além de uma parceria musical.