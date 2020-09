Saulo Poncio é operado às pressas

Conforme a coluna noticiou na última segunda-feira (14), Saulo Poncio deu entrada em um hospital do Rio sentindo fortes dores abdominais. Na manhã desta terça-feira (15), a assessoria de imprensa do músico emitiu uma nota comunicando que Saulo Poncio passou por uma cirurgia de apendicite.



"Saulo sentiu fortes dores na região da apêndice durante a tarde de ontem quando foi levado para o hospital Vitória na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), onde precisou passar por uma cirurgia para melhora do quadro.



O cantor passa bem e já está no quarto se recuperando, acompanhado por uma excelente equipe que está em constante controle do seu quadro pós-cirúrgico", diz a not.