Adriano Imperador está em 'love' novamente com namorada

Os nossos seis leitores vão achar que a notícia é velha, mas não é. Adriano Imperador e namorada Florencé Neubert voltaram às boas e fizeram fotos juntos depois de rumores de crise no relacionamento pela segunda vez em duas semanas: "Eu e o meu amor. Estamos felizes", escreveu a moça no clique em que eles aparecem na cama nesta terça-feira (15). O ex-jogador e a modelo assumiram o romance no último dia 4, só que na sexta-feira (11), os dois apagaram todos os registros do casal em suas contas no Instagram.

Antes de Florencé, Adriano namorou por seis meses a médica, Victoria Moreira. Os dois chegaram a trocar alianças, juras de amor e um noivado relâmpago antes de um mês de união. Mas, uma briga feia entornou o caldo. Ele chegou até a fazer um post criticando a ex. "Olha, gente, a pessoa que eu estava é muito falsa. Aí, depois, eu que eu estou errado. Mas vou seguir minha vida, como sempre", declarou o ex-jogador na ocasião.