'Rejeitava o meu corpo', conta Wanessa Camargo

A cantora Wanessa revelou que já teve problemas de aceitação com o seu corpo na adolescência e que até chegou a tomar escondida remédios para emagrecer quando tinha 12 anos de idade. "Eu tinha muitos problemas com peso. Eu rejeitava meu corpo, só me aceitava quando estava magra, e, com o início da minha carreira, isso se intensificou", começou a filha de Zezé di Camargo. "Eu fui uma criança magrinha até que a puberdade chegou e mudou meu corpo. Meus seios se desenvolveram, minha coxa ficou mais grossa e passei a ter barriga. Por causa disso, tive muitos problemas. Aos 12 anos, tomei remédio para emagrecer escondida", relembrou.

Essa pressão por estética a prejudicou bastante no início de sua carreira e a deixou insegura durante anos em vários aspectos. "Na vida, sempre vai ter uma pessoa mais bonita e melhor do que você. Mas, com o tempo, fui entendendo e aceitando minha 'pochetezinha', a flacidez, e busquei ter outro olhar", relembrou a cantora em entrevista à Vogue.