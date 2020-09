'Live' dos gêmeos Homci sobre a 'Fazenda' estreia com o pé direito

Os apresentadores gêmeos Diego e Tiago Homci estão causando nas redes sociais com a 'live' especial sobre o reality da Record, 'A Fazenda'. A dupla tem comentado sobre s participantes, os acontecimentos e as tretas da atração divertindo o público. A irreverência dos Homci já impulsiona alto engajamento do programa e os compartilhamentos dos seus conteúdos nas plataformas com vários personagens. Os destaques maiores ficam por conta das caracterizações dos irmãos imitando o apresentador oficial da Record Marcos Mion e também o Mionzinho.