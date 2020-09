Vanusa já respira sem ajuda de aparelhos

Um novo boletim da cantora Vanusa foi divulgado no final da tarde desta terça-feira (15) e, de acordo com a assessoria do Complexo Hospital dos Servidores, em Santos, litoral paulista, a paciente permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tratando da pneumonia. A boa notícia é que Vanusa apresentou sinais de melhoras no quadro anêmico, está acordada e já respira sem ajuda de aparelhos. A artista está internada desde 7 de setembro, mas há anos enfrenta um problema degenerativo, que lhe causou demência.