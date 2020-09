Pedro Carvalho é um dos famosos da exposição 'Feito Tatuagem'

Pedro Carvalho (foto), Rainer Cadete e outros famosos e anônimos estão numa exposição na estação do metrô Trianon, em São Paulo. As imagens fazem parte do projeto 'Feito tatuagem', criado pelo fotógrafo Sérgio Santoian e pela maquiadora Louise Hèlene, onde as pessoas aparecem com palavras escritas em seus rostos. A ideia é conscientizar as pessoas sobre a campanha 'Setembro Amarelo', que trata da prevenção ao suicídio.