Se tem uma pessoa que sabe guardar segredo é Jojo Todynho. Dentro do reality 'A Fazenda', ela fala muito para os outros peões que tem um amor aqui fora. Mas nem seus amigos mais chegados sabem a identidade do rapaz. "É alguém com quem Jojo nunca teve nada. Como se fosse um amor platônico", disse um amigo da cantora à coluna.