Ex-affair de Sheik teve problemas com hidrogel

Até o final do ano passado, Juju Ferrari tinha um bumbum grande, mas agora ela tem uma verdadeira abundância abaixo da linha do Equador do seu corpo após colocar 800 mililitros de silicone. A moça é ex-affair do jogador Sheik e disse que no início das aplicações teve problemas com hidrogel e polimetilmetacrilato (PMMA), substâncias utilizadas no silicone. "Tive algumas complicações e precisei ficar internada, correndo risco de infecção generalizada, mas fiz procedimentos com outros médicos e deu certo. Hoje, eu faço tratamento com fios para sustentar o peso do bumbum porque ficou muito pesado. Mas o meu corpo está perfeito", diz Juju fã da influencer americana Kim Kardashian. "Ela sempre foi e é a minha inspiração de corpo ideal. Acho que estou chegando lá", admite orgulhosa a modelo.