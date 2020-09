Anitta na versão gamer divide opiniões

A estreia de Anitta no Facebook Gaming tem dividido opiniões. Ao mesmo tempo que uma galera do universo gamer recebeu a cantora de braços abertos, outros, no entanto, tem criticado a plataforma por ter dado espaço a alguém sem experiência para faturar fazendo lives jogando.

"Enquanto isso, gente que joga de verdade e ensina está no ostracismo porque as estrelinhas sem qualquer habilidade de jogo estão ganhando contratos e mais contratos", desabafou um dos gamers. "Tantos gamers querendo uma oportunidade na plataforma e convidam logo a Anitta, que já tem uma carreira sólida como cantora e nem sequer joga um joguinho mobile", disse outra jogadora.