Whindersson Nunes se fecha e deixa amigos preocupados

Esta coluna soube que Whindersson Nunes tem deixado alguns de seus amigos um tanto quanto preocupados após se isolar e ter deixado de responder mensagens. Whindersson deu uma ‘sumida’ desde que começou a receber uma avalanche de comentários em suas redes sociais e ser constantemente chamado de “corno” na internet, após sua ex-mulher, Luísa Sonza, ter assumido namoro com o cantor Vitão.

Logo no início que o novo relacionamento da ex veio à tona, Whindersson até tentou mostrar ao público que encarou bem toda a situação fazendo piadas como sempre faz. No entanto, a repercussão do namoro de Luísa e Vitão respingou tanto no humorista que ele optou por sair de cena e viajar para o Piauí, para curtir um tempo com a família e deixar um pouco suas aparições em tempo real nas redes sociais de lado.

No último fim de semana, inclusive, Whindersson, ao lado do irmão, Hildevan Nunes, mudou o visual ao furar as duas orelhas e colocar brincos. O youtuber sequer compartilhou a novidade com os fãs. Ele voltou a aparecer nas redes sociais ontem, curiosamente logo após esta coluna questionar a assessoria dele sobre o

sumiço. E adivinhem qual foi a primeira publicação? Sim, os brincos que ele colocou no domingo.

Para se ter uma ideia, Whindersson viajou na última segunda-feira para curtir alguns dias relaxando em Tulum, no México, e, mais uma vez, curiosamente, abriu aos fãs que estava por lá com o irmão Hildevan e o câmera que trabalha com ele depois de questionarmos a assessoria se a viagem era a passeio.

Post de funcionário de Whindersson - Reprodução Falando na assessoria do Whindersson, nós perguntamos se o influenciador estaria tendo uma recaída na depressão. Quem convive com ele suspeita desta possibilidade, devido ao afastamento após os comentários maldosos que o youtuber vinha recebendo e também por conta das reflexões — que mais pareciam indiretas sobre Luísa Sonza — que a família dele vinha compartilhando nas redes sociais. A assessoria de Whindersson, no entanto, garante estar “tudo ótimo com ele”.

Há quem diga que Whindersson não esperava que Luísa fosse assumir tão cedo o relacionamento com Vitão. E uma ‘curtida’ do youtuber no Instagram só reforça a teoria. Um dos funcionários do Whindersson, Emanuel, escreveu a seguinte publicação que foi curtida por ele: “Cuidado com sua mulher, viu. Eu posso ser o Vitinho na sua vida. Fica ligado!” Segura esse deboche, meu povo!