Em 'A Fazenda', Raíssa surta e joga água em Biel

Raíssa Barbosa não digeriu em os oito votos que levou na 'Fazenda' na noite da última terça-feira (15). Com exceção de Mariano e Lucas Selfie, todos os homens votaram na peoa. Após a formação da roça, Raíssa - que tem síndrome de bordeline - surtou. Ela começou a chorar com Jakelyne na dispensa. Depois, ela foi levada para o quarto pela fazendeira e Luiza Ambiel que, junto com Mirella, tentaram acalmar Raíssa. "Eu fui bombardeada! Eu quero ficar longe de todo mundo porque eu tô com medo de fazer merda. Eu tô surtando", repetia.

Raíssa começou a descontar a raiva abafando o grito no travesseiro. Depois, começou a socar o travesseiro sob olhar das peoas. Ao perceberem que algo estava fora de controle, os rapazes chegaram a ir até o quarto, mas logo saíram a pedido de Luiza Ambiel.

Mais tarde, Raíssa foi até a cozinha tirar satisfação com os peões que votaram nela: "Eu não joguei sujo. Vocês todos jogaram sujo. Me metralharam". Matheus Carrieri explicou que não houve combinação de voto. Raíssa perde a cabeça e joga água em Biel. "Eu tentei me aproximar dos dois 'boy lixos'", revelou ela, se referindo as Biel e Lipe. Este último justificou seu voto dizendo: "você só dormia, meu amor".

A roça foi formada por Raíssa, Fernandinho, Cartolouco e Rodrigão. Nesta quarta-feira (16) acontece a prova do fazendeiro, que tira um deles da roça, mas Raíssa não poderá participar. A eliminação de um dos peões está marcada para quinta-feira (17).