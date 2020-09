Flávia Viana vai às pressa para a maternidade: 'A bolsa estourou'

Flávia Viana revelou aos fãs que sua bolsa estourou. Nesta quarta-feira (16), a apresentadora foi às pressas para a maternidade para preparar a chegada de seu segundo filho, o pequeno Gabriel, fruto do relacionamento com Marcelo Zangrandi.

"A bolsa estourou, às 5:00 da manhã. Tô aqui no sorinho, já no hospital com o papai Marcelo Zangrandi. Coração a mil! Minha fé em Deus que tudo saíra perfeito me conforta e fortalece. Chegou a hora, ele está vindo. É hoje! Obrigada, senhor!", escreveu Flávia, que já é mãe de Sabrina, de 17 anos.