Luciano Camargo lança primeiro EP gospel no dia de seu aniversário de casamento

Dia 16 de outubro, esta foi a data escolhida por Luciano Camargo e sua equipe para o lançamento do primeiro EP gospel do cantor. As novas músicas de trabalho do artista devem ganhar as plataformas digitais em lançamentos que acontecerão semanalmente. O projeto gospel de Luciano Camargo ainda terá assinatura de uma gravadora. Todo o desenvolvimento digital traz a marca da Inova, empresa comandada por João Mendes Miranda e Bruno Vaz.



O data do lançamento foi escolhida de forma estratégica. Em 16 de outubro o Luciano Camargo comemora seu aniversário de 17 anos de casamento com Flavia Fonseca, a quem carinhosamente chama de Fau, mãe de suas caçulas, Helena e Isabella. O cantor vai aproveitar para celebrar o amor junto à nova fase da carreira.

Vale lembrar que o trabalho de Luciano Camargo no gospel em nada irá interferir na parceria dele com o irmão Zezé di Camargo. A dupla sertaneja continua firme e forte. Zezé, que sempre foi católico, tem apoiado o projeto do irmão evangélico.