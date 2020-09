Gizelly Bicalho vive affair com Eric Surita

Esta coluna descobriu que há um novo casal se formando na praça. Estamos falando da ex-BBB Gizelly Bicalho e do apresentador da Jovem Pan, Eric Surita, filho do também apresentador Emílio Surita. Por enquanto não é nada sério. Os dois estão vivendo um affair. Segundo consta, Gizelly e Eric vêm praticando o bom e velho flerte desde que a advogada deixou o 'BBB 20'.



Na semana passada, Gizelly esteve em São Paulo para gravar na Jovem Pan. Depois ela seguiu com Eric para o apartamento da Rafa Kalimann, mas o rapaz, é claro, não mostrou publicamente que estava por lá. E vocês lembram do reencontro da Gizelly e da também ex-BBB Marcela Mc Gowan? Então... Eric buscou a Gizelly na casa da amiga de confinamento, após ela passar o sábado por lá e a levou para jantar. Após o jantar foram direto para o hotel onde a capixaba estava hospedada. Eric se despediu de seu novo affair ao levá-la no aeroporto para que ela retornasse ao Espírito Santo, onde mora.



A coluna procurou Eric Surita, que fez o desentendido e negou o relacionamento. Disse que os dois são apenas bons amigos. Procurada, Gizelly, através de sua assessoria, disse o seguinte: "Nos conhecemos no Instagram e durante o mês de setembro conversamos sobre o setembro amarelo, ele me convidou para fazer parte do projeto que ele estava participando (CVV), mas infelizmente não consegui mandar o vídeo a tempo. Temos várias ideologias em comum, por conta disso nos tornamos amigos. E durante as gravações na jovem pan nos conhecemos pessoalmente", declarou a advogada, sem confirmar ou negar o affair.