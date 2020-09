Mulher de Pyong Lee revela ter compulsão alimentar

A influenciadora digital Sammy Lee , mulher do ex-BBB Pyong, usou as redes sociais nesta quarta-feira (16) para revelar aos seus seguidores quem tem enfrentado uma compulsão alimentar e assume que tem relação com o isolamento social: "Eu como demais, até passar mal, mas não consigo parar. Tenho descontado toda minha raiva e a angústia da quarentena na comida. Não tenho vontade de comer saudável, e sim um desejo louco de comer um monte de besteira", contou Sammy que já decidiu fazer terapia.

"É um processo de reconstrução. Não dá mais para ficar do jeito que eu estou. Descuidei de mim, da minha pele, do meu corpo. E olha que sou leonina, sempre gostei de me cuidar. Mas agora me sinto chata, reclamo de tudo e de todos. Quero ser mais paciente, levar as coisas na esportiva", desabafou.