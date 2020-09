Internada em UTI de hospital em Santos, Vanusa apresenta melhora

A cantora Vanusa continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, São Paulo, tratando de uma pneumonia, mas apresenta melhoras, segundo comunicado médico divulgado nesta quarta-feira (16). A mãe de Amanda e Aretha, do casamento com Antônio Marcos, e Rafael Vanucci, da união com o diretor Antonio César Vanucci, está tomando antibióticos e os exames laboratoriais apresentam resultados melhores. No boletim anterior divulgado pelo hospital, as informações também falavam do quadro amênico controlado e que a cantora não respirava por aparelhos.