Arthur Aguiar quer reconquistar Mayra Cardi

Há quem diga que Arthur Aguiar segue firme no propósito de voltar para Mayra Cardi. O ator afirma aos amigos mais próximos estar arrependido das traições e disposto a retomar seu casamento com direito a final feliz ao lado da coach e da filha do casal, Sophia. Mayra se muda no sábado para a casa nova. Será que ela está disposta a esquecer as 30 traições e levar Arthur na mudança? A conferir...