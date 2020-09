Mikelly Medeiros, ex-mulher de Fernando Zor e mãe da filha caçula do cantor, respondeu a um de seus seguidores sobre como é o sertanejo na versão pai. "Fernando, enquanto pai da Alice, é amoroso, carinhoso, 1000% mais dedicado do que quando estávamos casados, inclusive. Isso pelo simples fato de que antes a Alice estava lá, mais acessível. Hoje ele precisa se movimentar, se organizar e tirar um tempo pra ela. Óbvio que a vida dele não é normal, não tem como querer que ele seja presente como alguém que tem rotina. E, além de rotina, tem a personalidade. Fernando gosta de estar com as pessoas, de movimento, de ir e vir. Dentro de tudo isso, das características dele e da vida dele, ele é um ótimo pai", escreveu Mikelly.

Ao contrário da Mikelly, Aline Oliveira, mãe da primogênita do cantor, Kamilly, recentemente soltou o verbo e deixou claro para todo o Brasil o quanto Fernando é um pai ausente para a filha. Ela disse, inclusive, que há 18 anos vem fazendo os dois papéis, de pai e de mãe, no quesito responsabilidade afetiva. No entanto, Aline afirmou que pensão para Kamilly nunca faltou.