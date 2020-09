Vera Fischer relembra o uso de cueca no final dos anos 90

Desde o início da quarentena do coronavírus, Vera Fischer tem buscado interagir com seus fãs nas redes sociais e depois de relembrar a participação no Miss Universo em 1969, a atriz tirou direto do túnel do tempo uma polêmica. Em 1999, ela foi a estrela de uma campanha de marca de cuecas que até ganhou na época o slogan de 'escandalosamente macia'. "Já pensaram em uma mulher de cueca? Não? Pois eu usei neste comercial. Mas era lançamento mundial para homens. Ainda bem, né?!", escreveu como legenda da imagem, publicada no Instagram nesta quinta-feira (17).