Naldo testa positivo para Covid-19

O cantor Naldo viajou para São Paulo, onde iria participar da gravação do 'Domingo Legal', mas ao fazer o teste para detectar a Covid-19 no SBT, ele foi pego de surpresa com o resultado positivo nesta quinta-feira (17). "Vim gravar com o Celso Portiolli e vim fazer o exame do coronavírus e deu positivo de maneira leve. Mas, hoje mesmo, o meu médico vai providenciar o RT-PCR, aquele exame do nariz, cujo o resultado é 100% seguro. A Vitória e a Ellen fizeram e deram negativos. Estou bem, não estou sentindo nada e 100 % tranquilo. Eu faço a contraprova e vou mantendo todo mundo informado sobre o meu estado de saúde".