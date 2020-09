Marcelo Bimbi testa positivo para a Covid-19: 'estou com 39.5 de febre'

Marcelo Bimbi, campeão do 'Power Couple' ao lado de sua mulher, Nicole Bahls, testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira (17). Procurado pela coluna, o modelo confirmou o diagnóstico e revelou já ter iniciado o tratamento contra a doença. "Já estou tendo acompanhamentos médicos e já dei início ao tratamento indicado por eles", conta Bimbi.

Quando questionado se saberia dizer onde pode ter sido infectado pela doença, Bimbi disse acreditar ter sido em um evento onde esteve no último fim de semana. "Estive em um jogo festivo de inauguração de um C.T. Porém, todos ali estavam seguindo todos os protocolos! Foi o único lugar que estive presente onde haviam muitas pessoas", diz.



O apresentador tem sofrido com alguns dos sintomas da doença, entre eles, febre bem alta. "Estou com 39.5 de febre. Muita dor na cabeça, na garganta, no corpo! Dores que nunca senti antes", revela o marido de Nicole Bahls.