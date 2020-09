Barbie Humana passa por 5ª cirurgia plástica em duas semanas

Novo nariz de Jéssica Alves - Reprodução Quinta cirurgia em duas semanas e Jéssica Alves não tem limites quando o assunto são procedimentos estéticos. A modelo trans realizou na madrugada desta quinta-feira (17), uma rinoplastia a que foi submetida em Istambul, na Turquia. A Barbie Humana queria ficar com a ponta do nariz ainda mais 'arrebitada' e pelos cliques de antes e depois, parece que conseguiu realizar o seu sonho.

Jéssica já havia realizado outras quatro intervenções no último dia 8: uma plástica no nariz, levantamento de lábios, lipoaspiração no pescoço e no queixo. Este último procedimento foi para corrigir um buraco no local, resultado de aplicação malsucedida de ácido hialurônico, que até resultou em um infecção.