Filho de Biah Rodrigues e Sorocaba comemora quatro meses com temática de cowboy

Filho de Biah Rodrigues e o sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando Zor, Theo completou quatro meses de vida e, claro, teve uma festinha temática na celebração do mêsversário nesta quinta-feira (17). Os pais do menino escolheram 'vida de cowboy'. A comemoração que aconteceu no haras de Sorocaba, em Jaguariúna, região de Campinas, no interior de São Paulo, foi intimista com a presença só dos familiares.

Theo, que estava vestido a caráter com direito a um lenço vermelho no pescoço e chapéu, ficou encantado com a decoração da Assessoria Mel Braga, os bolos e doces da Nina Bolo e Cia e os bonecos espalhados pelo espaço reservado para a celebração. Ele também curtiu fazer várias fotos para alegria dos pais babões.